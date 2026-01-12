育成に定評のあるフランスのレンヌでキャリアをスタートさせ、ドルトムントに移籍したウスマン・デンベレ。その後バルセロナへステップアップを果たすも、怪我を繰り返してしまい移籍金に見合う活躍はできず、2023年にパリ・サンジェルマンに移籍しフランス復帰を果たした。PSGではルイス・エンリケ監督と出会い再ブレイク。サイドだけでなくCFも任されるなど活躍の場を広げ、CL優勝に大きく貢献。そして、2025年度のバロンドール