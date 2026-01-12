2024年の地方競馬で最優秀新人騎手賞を受賞し、全国各地での活躍も期待される石川県出身の若手騎手。競馬界のホープの今後に迫りました。金沢市出身の加藤翔馬騎手20歳。2023年に17歳の若さでデビューすると、その日に初勝利を掴み1年2か月あまりで100勝に到達し、「最優秀新人騎手賞」を受賞しました。今後、金沢競馬だけでなく全国各地での活躍も期待されています。加藤翔馬さん「勝負の世界なので足の引っ張りあいじゃないです