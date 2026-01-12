JR東日本によりますと、雪による倒木の影響で上越線は一部区間で始発から運転を見合わせていましたが、午前8時50分ごろ運転を再開しました。きょう午前0時半ごろ、除雪作業員が上越線の土合駅と湯桧曽駅との間で木が倒れているのを発見。この影響で、越後湯沢駅−水上駅間の上下線で始発から運転を見合わせていました。