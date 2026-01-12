きのうから今シーズン最強の寒波が日本列島に襲来しています。きょうも午前を中心に大雪や吹雪に警戒が必要です。【映像】強烈な寒波の影響で大雪となった各地の様子強烈な寒波の影響できのうは日本海側を中心に大雪となりました。福島県桧枝岐では6時間に42センチの雪が降り、1月としては観測史上1位の大雪になりました。また、各地で暴風も吹き荒れ全国の35地点で1月の観測史上最大を記録しています。寒波のピークは過ぎつ