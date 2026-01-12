気象台は、午前9時41分に、波浪警報を斜里町、小清水町に発表しました。【警報エリアを確認】【波浪警報】北海道・斜里町、小清水町に発表 12日09:41時点網走地方では、12日夜のはじめ頃まで高波に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■斜里町□波浪警報【発表】12日夜のはじめ頃にかけて警戒予想最大波高6m■小清水町□波浪警報【発表】12日夜のはじめ頃にかけて警戒予想最大波高6m