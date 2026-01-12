練習公開もNYファンは怒り心頭ドジャースに加入したエドウィン・ディアス投手が、自身のインスタグラムのストーリーズ機能で投球練習の様子を公開した。昨季まで守護神を務めた右腕の元気な姿に、古巣であるメッツの本拠地ニューヨークのファンは怒りの声を上げている。ドジャースの一員として再始動したディアスに、SNS上では東海岸の一部ファンからは“感情的”な意見が広がっている。31歳のディアスは、160キロを超える直球