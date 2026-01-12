2028年夏のロス五輪をターゲットとするU-23日本代表が好調をキープしている。１月７日にサウジアラビアでスタートしたU-23アジアカップで、グループステージ２試合を終えて２連勝。最終戦を待たずして首位が決まり、大会最速でノックアウトステージ進出が決まった。３−０で勝利したUAEとの第２戦から一夜明け、チームは11日の午前中にジェッダ市内でトレーニングを実施。疲労面を考慮されて出場機会がまだないGKの小林将天（F