12日午前6時50分ごろ、名古屋市南区豊2丁目の集合住宅で「8階から煙が出ている」と別の部屋の住民から119番があった。地元消防や愛知県警によると、現場から80代ぐらいの女性と50代ぐらいの男性が意識不明の状態で搬送された。県警が身元や出火原因を調べている。現場は名鉄常滑線豊田本町駅の南東約400メートルの住宅が立ち並ぶ地域。