立憲民主党の野田代表と公明党の斉藤代表が12日午前、都内のホテルで会談した。高市首相が通常国会の冒頭での衆議院の解散を検討する中、選挙に向けての意見交換を行った。会談は30分ほど行われ、立憲民主党の馬淵澄夫議員も同席した。終了後、公明党の斉藤代表は「物価高対策で喫緊の課題がある中、政治空白をつくるべきではない点で一致した」と述べた。さらに、立憲の野田代表から「中道改革で一緒に戦うことができないか、選挙