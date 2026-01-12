【2026年1月12日〜18日の運勢の運勢】水晶玉子のプレミアムうさぎ占い（無料）大人気のレジェンド占い師・水晶玉子先生が占う「プレミアムうさぎ占い」。各うさぎの今週の運勢はこちら。日々のくらしを楽しく生きるためのヒントにしてみてくださいね。⾃分のうさぎタイプを知る誇り高くマイペースライオンうさぎの今週の運勢ゆるやかな追い風が吹く。自分のペースで進めて肩の力が抜けて、ひと息つける時期です。12日は予定