３４年ぶりの東京開催となった世界陸上の女子走り高跳びで“眠れる森の美女”として話題となったヤロスラワ・マフチフ（２４）＝ウクライナ＝が１２日、自身のインスタグラムを更新。冬のデニムコーデ姿を公開した。コメント欄やＳＮＳなどでは「美しい」、「信じられない美しさ」、「プリンセスすぎないか」、「神に選ばれしスタイル良さ」との声が寄せられていた。