１月１２日は成人の日ですね。ハタチの頃、みなさんはどんな夢を描いていましたか？どんな大人になりたいと思っていましたか？こちらは、全力で面白いことに挑戦し続けている大人がたくさんいます！日本テレビで毎週水曜夜７時から放送中の人気バラエティ番組！『有吉の壁』。放送１０周年を迎え、この度、映画が完成しました！『有吉の壁劇場版アドリブ大河「面白城の１８人」』！！バラエティで大河！？しかも、アドリブ！？、