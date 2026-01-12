茂木外務大臣はイスラエルとパレスチナを訪問し双方の要人と会談して、ガザの和平計画やパレスチナ自治政府の改革について着実に実施するよう求めました。茂木敏充外務大臣「中東和平の本格的な実現に向けてイスラエルとパレスチナの相互不信、これを解消していくことが、地域の安定に繋がる。こういう観点からイスラエルに対してもやるべきことがある、またパレスチナに対してもやるべきことがあるということを率直に伝えたという