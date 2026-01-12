女優の北川景子（39）が12日に自身のXを更新。仕事始めを報告した。北川は「おはようございますかなり早起きでした」とし門松の前でのショットを披露。「今日は平野レミさんの番組に出ます。 2026年の仕事始めです！ 」と報告した。この日NHK「平野レミの早わざレシピ！10周年感謝祭SP！」（前8・15）にゲストとして生出演した北川。「今年もよろしくお願いします」と呼びかけた。フォロワーからは「よりによって新年初