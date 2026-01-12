フェンシングのグランプリ大会は11日、チュニスで行われ、女子サーブル個人の江村美咲（立飛ホールディングス）は準優勝だった。決勝はロシア出身で個人の中立選手（AIN）として出場のアリーナ・ミハイロワに10―15で敗れた。（共同）