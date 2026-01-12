高市総理が今月23日に召集予定の通常国会冒頭で衆議院の解散に踏み切るとの見方が広がっていることについて、国民民主党の玉木代表は「『経済後回し解散』はまずい」とSNSに投稿しました。国民民主党の玉木代表は、通常国会冒頭に衆議院の解散が行われ総選挙になった場合、来年度予算案が年度内に成立できない可能性があることを念頭に、「『経済後回し解散』はまずい」とSNSに投稿しました。さらに、玉木氏は去年、与党と国民民主