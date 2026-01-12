中国が西海に無断で設置した構造物（深藍2号）で管理人員が捕捉された。海洋警察が昨年8月に撮影したもので、共に民主党の李炳鎮（イ・ビョンジン）議員が昨年10月22日に国政監査で公開した。写真には一般養殖場ではほとんど見られない酸素ボンベと潜水服を着た人（下写真）とゴムボートが見える。 ［写真 李炳鎮議員室］専門家の間では西海海洋境界確定を西海構造物と結びつければ中国のグレーゾーン挑発に巻き込まれるという指摘