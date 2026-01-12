気象庁によりますと、きょう（12日）、日本付近は強い冬型の気圧配置が続いており、北日本と東日本では暴風や猛ふぶき、高波に厳重な警戒が必要だとしています。 【画像をみる】12日（月）～17日（土）3時間ごとの雪風シミュレーション 風や雪のピークは過ぎつつあるものの、引き続き大雪による交通機関への影響にも注意が必要だということです。 非常に強い風と猛吹雪に警戒 北日本と東日本では12日、雪