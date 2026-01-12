アレジアント航空は、サン・カントリー航空を買収することに合意した。現金と株式による取引となり、買収価格は1株あたり18.98米ドルとなる。サン・カントリー航空の株主は、1株あたりアレジアント航空の0.1557株と4.10米ドルを受け取ることになる。サン・カントリー航空の純負債4億米ドルを含め、企業価値を約15億米ドルと算出した。1月9日の終値に対し、19.8％のプレミアムを上乗せした。株主は合併後の会社の約67％、33％の株式