京浜急行電鉄とLimeは8日、業務連携を開始した。私鉄事業者がLimeと連携するのは初めて。第1弾として、京急本線の青物横丁駅前に「Lime」のポートを開設した。 ステーション設置位置 駅前ポートの設置と「電動シートボード」 第1弾として設置されたポートは、青物横丁駅（東京都品川区）の駅前に位置する。利用可能な車両は、電動シートボード「Limeラクモ」が3台。