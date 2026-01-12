【ロサンゼルス共同】米プロバスケットボールNBAのレーカーズで右ふくらはぎの張りのため欠場が続いている八村塁が11日、ロサンゼルス近郊での練習後に取材に応じ、「大丈夫。ふくらはぎは治っている」と話し、12日（日本時間13日）の敵地でのキングズ戦での復帰に意欲を示した。八村は全体練習後、3点シュートの練習にも取り組んだ。キングズ戦の出場は最終的に医療スタッフの診断後としながらも「（出場）できると思う」と語