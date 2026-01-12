社会人1年目の娘さんが父親から新生活応援として100万円を受け取り、喜んでいる姿は微笑ましいものです。しかし一方で「贈与税がかかるのでは？」と心配になるのは自然な感情でしょう。 日本の税制では、財産を無償で受け取った場合、贈与税の対象になるかどうかは金額や形によって判断される仕組みになっています。親からお祝い金として受け取るお金は、どのような場合に税金がかかるのか、どの程度が非課税扱いなのかをわか