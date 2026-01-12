住宅ローンを組んでマイホームを購入すると、税金対策として「住宅ローン控除（住宅借入金等特別控除）」が受けられることがあります。 会社員なら年末調整で税金の処理が完結するイメージがありますが、住宅ローン控除を初めて受ける年だけは、自分で確定申告を行う必要があります。その際、何を準備し、どんな手続きをすればいいのかを知らないと不安になるものです。 この記事では、初