世界的な社会現象を巻き起こしたドラマ「ストレンジャー・シングス 未知の世界」が、全5シーズンをもって惜しまれながら完結した。今後は、シーズン2とシーズン3の中間を描く「ストレンジャー・シングス: 1985年の冒険」（2026年配信）が控えているほか、1959年を舞台に若き頃のホッパー、ジョイス、ボブ、そしてのちに“ヴェクナ”となるヘンリー・クリールを描く舞台版『』も上