コーヒーと言えば、あの芳醇な香りや、シャキッと集中力がアップする感覚がありますよね。「生活になくてはならないもの」になっている場合も多いと思います。しかし！ コーヒーの飲み方によっては、腸内環境にとってマイナスの影響を与えている可能性があるのです。今回は、「実は腸と体に良くないコーヒーの飲み方」を、最新の研究結果をもとに解説します。ぜひ、最後まで読んで、普段のコーヒー習慣の参考にしてみてくださいね