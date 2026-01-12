あなたは、意外な相手から勇気をもらった経験はありますか？今回は、電車の中で出会った“ある人物”との出来事をきっかけに、大切なことに気づかされたという一人の女性のエピソードをご紹介しましょう。◆車内で出会った外国人旅行客ある日の午前中、木村沙月さん（仮名・29歳／会社員）はスーツに身を包み、取引先に向かう電車の中にいました。「先方の担当者は、なかなか一筋縄ではいかないことで知られている人で。私は