年末年始のゆったり時間を経て、日常に戻る頃にふと感じる体型の変化。そんなリアルな声に向き合い、グンゼは公式Xで体型意識に関する調査を実施しました。結果から見えてきたのは、無理なく続けられることの大切さ。そこで今回は、毎日の生活に自然に取り入れられる、きごこち重視の補整インナーをご紹介します。がんばりすぎない体型ケアを、今日から始めてみませんか♡ 年始の体型意識を調査 年末年始明けの体型