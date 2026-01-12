将棋の「囲碁将棋チャンネル ALSOK杯第75期王将戦七番勝負」は1月12日、挑戦者・永瀬拓矢九段（33）が前日に封じた69手目が開封され、午前9時すぎに藤井聡太王将（竜王、名人、王位、棋聖、棋王、23）の手番で再開された。【中継】藤井王将VS永瀬九段 注目の開幕局（生中継中）藤井王将の5連覇か、永瀬九段のタイトル奪取か。大注目の中、静岡県掛川市で開幕した本シリーズ。開幕局の戦型は両者得意の角換わりとなり、1日目か