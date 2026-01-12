新たな年を迎え、「今年の旅行はどこへ行こう」と期待に胸を膨らませている人も多いのではないでしょうか。温泉大国・日本には、訪れた人の心をつかみ「また来たい！」と思わせる魅力的な宿が数多く点在しています。そこで今回は「温泉宿・ホテル総選挙2025」の結果をもとに、リピーターからの支持が厚い「もう一度行きたい温泉宿・ホテル」ランキングTOP3を紹介します。温泉好きが選んだ「もう一度行きたい」温泉宿は…新年を迎え