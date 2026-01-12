ミニバンに「モダン＆スタイリッシュ＆スポーティ」をプラス5ナンバーサイズで扱いやすいコンパクトなミニバンは、現在の新車販売における主力のジャンルであり、各社がしのぎを削る熾烈な争いを繰り広げています。各モーターショーにおいても、新発想のコンパクトミニバンが公開され、画期的なモデルも数多く登場しました。このうち、2017年に披露されたダイハツ「DNマルチシックス（DN MULTISIX）」も、斬新な機構を用いた