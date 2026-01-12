＜ザ・バハマズ・クラシック初日◇11日◇ザ・オーシャンクラブGC at アトランティス（バハマ）◇7159ヤード・パー72＞米国男子下部コーン・フェリーツアーの2026年シーズンが開幕した。バハマでの初戦には、今季同ツアーを主戦場にする石川遼と大西魁斗が出場している。【写真】黒い竹ぼうきをブンブン振る石川遼初日は日没によりサスペンデッドとなった。石川は5バーディ・ボギーなしの「67」で回り、5アンダー・暫定38位タイ。