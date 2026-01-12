【ザコパネ（ポーランド）共同】ノルディックスキーのワールドカップ（W杯）ジャンプ男子は11日、ポーランドのザコパネで個人第16戦（ヒルサイズ＝HS140メートル）が行われ、2回目に進めなかった日本勢は小林朔太郎（雪印メグミルク）が39位、内藤智文（山形市役所）は40位、小林潤志郎（Wynn.）は43位、佐藤幸椰（雪印メグミルク）は47位だった。小林陵侑（チームROY）二階堂蓮（日本ビール）中村直幹（フライングラボラトリ