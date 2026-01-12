男性グループ「M！LK」のメンバーで俳優の佐野勇斗（27）が12日までに自身のインスタグラムを更新。オフショットを公開した。「最初に助手席に乗ったのは、マネージャー兼親友でした。」と書き出した佐野。イルミネーションの中を愛車でドライブする様子をアップした。助手席目線で撮影された写真には佐野の“彼氏感”が満載。ファンからは「ほんとにほんとにかっこよすぎる」「助手席羨ましい」「運転姿大好き」「助手席