JR東海によりますと、大垣駅で、ポイントが転換しなくなったため、一部の列車に運休や遅れが発生しています。 影響区間は下りが豊橋～岡崎、上りが大垣～岡崎です。 ポイントのトラブルは雪による影響とみられるということです。 （12日午前8時半現在）