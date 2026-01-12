数年に一度レベルの強い寒気の影響で、北陸や東北の山沿いを中心に積雪が急増しています。大雪のピークを越えても、雪崩や屋根からの落雪などにご注意ください。明日13日の夜からは再び雪の範囲が広がり、交通への影響が出るおそれがあります。積雪急増記録的な大雪の所も昨日11日の夜をピークに、上空5000メートル付近でマイナス42℃以下と、数年一度レベルの強烈な寒気が北陸地方まで流れ込みました。またJPCZ(日本海寒帯気団