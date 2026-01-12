日本共産党の前議長、不破哲三さんが、昨年12月30日、逝去した（享年91）。【写真で見る】「天敵」ともいえる新潮社と共産党との関係、若き日の不破さんの姿など不破さんは、40歳の若さで党書記局長に就任し、「日本共産党のプリンス」と呼ばれた。以後、委員長として柔軟路線をとり、戦前からあった“革命団体”のイメージを払拭。天皇制や自衛隊を“当面容認”した。そんな不破さんが、新潮社から「自伝」を刊行していたの