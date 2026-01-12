【前後編の前編／後編を読む】奥様会のボスママ、車種やマンションの階数で格付け…驚きの【駐在妻あるある】日本人村の洗礼と見えないヒエラルキーで夫婦に限界が夫の海外赴任に伴い、優雅な生活を送っていると思われがちな駐在妻……昨今では“駐妻”なる略称もある、まぶしい存在だ。＊＊＊【写真を見る】駐在先の米国で亡くなった美貌の母と幼い日の前川さん／駐在先のプール付き豪邸の写真もだが、一見華やかで羨望の