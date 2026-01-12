将棋の藤井聡太王将（23）＝名人を含む6冠＝に永瀬拓矢九段（33）が挑戦する第75期王将戦7番勝負（特別協力・スポーツニッポン新聞社、毎日新聞社）の第1局が12日午前9時、前日から行われている静岡県掛川市の「掛川城二の丸茶室」で再開された。午前8時40分、挑戦者の永瀬が入室。藤井は48分に姿を見せ、1日目の指し手を再現した。永瀬が1日目に封じた69手目を、立会人の神谷広志八段（64）が開封。封じ手は「▲2六金」だっ