＜大相撲初場所＞◇初日◇11日◇東京・両国国技館【映像】珍しいアクシデント発生 実際の様子幕下六十枚目・淡の海（鳴戸）と幕下六十枚目・羅漢児（二所ノ関）の取組でアクシデントが発生。土俵下で審判を務めていた元大関・出島の大鳴戸親方に力士が激突してしまい、親方が退場するという珍しい一幕に心配と安堵の声が交錯した。立ち合い直後、羅漢児は淡の海の左まわしを掴み、優勢に立つ。土俵際に追いこまれた淡の海だっ