餃子の王将は、2026年1月10日から23日の期間限定で、持ち帰りの生餃子が50円引きになる「新春お客様感謝祭」を開催します（一部店舗を除く）。おうちで焼き立てアツアツを楽しめる2026年1月10日から23日まで期間中、全国の「餃子の王将」「GYOZA OHSHO」では、持ち帰りの生餃子（1人前6個入り）が通常価格から50円引きで販売されます。東日本は通常価格356円が50円引きの306円、西日本は通常価格334円が50円引きの284円に。持ち帰