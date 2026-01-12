豊橋鉄道はバレンタインイベント「豊橋ブラックサンダーまみれ」と連携し、企画電車「ブラックサンダーまみれ電車」を運行します。設定日は2026年2月14日（土）・15日（日）。ブラックサンダーで装飾した路面電車を運行するだけでなく、車内では驚きの「ブラックサンダー食べ放題」を実施。豊橋の街を走り抜ける約1時間30分の間、どれだけのブラックサンダーを堪能できるのか。甘党には夢のような、あるいはカロリーとの戦いともい