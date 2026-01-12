メンフィス・グリズリーズ vs ブルックリン・ネッツ日付：2026年1月12日（月）開催地：フェデックス・フォーラム（Memphis）最終スコア：メンフィス・グリズリーズ 103 - 98 ブルックリン・ネッツ NBAのメンフィス・グリズリーズ対ブルックリン・ネッツがフェデックス・フォーラム（Memphis）で行われた。 第1クォーターはメンフィス・グリズリーズがリードし34-23で