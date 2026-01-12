意外なことに、ビジネスで成果を出す人のスケジュール帳は空白が多いという。時間と心のゆとりが仕事のパフォーマンスを上げ、次の仕事につながっていくというのだ。こうしたほんの少しの工夫で、仕事も人生も軽やかに乗りこなしている人たちの特徴を紹介しよう。※本稿は、作家の永松茂久『心が軽くなるヒント』（PHP研究所）の一部を抜粋・編集したものです。ギチギチに埋まったスケジュール帳に辟易手帳がびっしりと予定で埋