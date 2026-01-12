社歴が長くなるにつれ、「頼りになるベテラン」になる人がいる一方で、厄介者と疎まれてしまう人もいます。この違いはどんなところにあるのでしょうか。（小宮コンサルタンツ代表小宮一慶）「社歴が長いだけの人」になってしまうのはなぜか企業に長く勤めていると、自然と「ベテラン」と呼ばれるようになります。しかし、同じ年数を重ねていても、職場での評価は大きく分かれます。頼れる存在になる人がいる一方で、「厄介者