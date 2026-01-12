【セントルイス共同】2月6日に開幕するミラノ・コルティナ冬季五輪のフィギュアスケート米国代表が11日に発表され、男子は世界選手権2連覇中のイリア・マリニンとアンドルー・トルガシェフ、マキシム・ナウモフ、女子はアンバー・グレン、アリサ・リュウ、イザボー・レビトの各3人が選ばれた。初出場のマリニンとグレン、2大会連続代表のリュウは日本勢のライバルとなる。男子で両親が日本人の樋渡知樹とジェーソン・ブラウン