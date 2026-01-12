◇第44回都道府県対抗女子駅伝（2026年1月11日たけびしスタジアム京都発着の9区間42・195キロ）第44回都道府県対抗女子駅伝が行われ、大阪が3大会ぶり5度目の優勝を飾った。5〜7区の大阪薫英女学院高勢がそろって区間賞の力走。トップと5秒差の2位でたすきを受けたアンカーの逸見亜優（豊田自動織機）が残り1キロでスパートをかけ、粘る兵庫を振り切った。全区間で激しい攻防が繰り広げられた中、4区と5区の中継地点でハプ