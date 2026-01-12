気象庁＝東京都港区北日本と東日本では12日、雪を伴う非常に強い風が吹き、海上は大しけとなる所があった。気象庁によると、日本海側では一部で強い雪が降ったが、風や雪のピークは過ぎつつあるとしている。12日午前7時時点の24時間降雪量は群馬県みなかみ町の藤原が62センチ、福島県檜枝岐村が60センチ、同県只見町が55センチ。強い冬型の気圧配置は西から次第に緩み、13日午前6時までの24時間に予想される降雪量は多い所で