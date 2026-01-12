2026年に発売される可能性があるハイエンドな新型「AirPods Pro 3」の価格に関する情報が報じられています。 ↑ハイエンドな新型の値打ちはどれほど？（画像提供／Nik／Unsplash） この新型AirPods Pro 3は、2026年に投入されるとみられています。同製品はIR（赤外線）カメラを搭載し、人工知能機能「Apple Intelligence」をサポート。ユーザーが見ているものを音声アシスタント「Siri」に質問できるようです。 リークア