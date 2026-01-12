最近はご近所とのつながりが薄れ、隣にどんな人が住んでいるのかすら分からない、という状況も珍しくなくなりました。そんな時代ですが、筆者の友人であるH子は、アパートの隣に暮らす高齢ご夫婦の異変に気づき、そのおかげでご夫婦の息子さんから深く感謝される出来事があったそうです。今回は、その心がほっと温まるお話をご紹介します。 高齢ご夫婦の玄関前に、テレビ通販の段ボールを発見