ハンバーガーは食べたいけど、野菜もしっかり摂りたい！ そんなちょっと欲ばりな気分に寄り添ってくれる【モスバーガー】の「期間限定フード」をご紹介します。満足感のあるバーガーから、野菜たっぷりのサイド、食後にうれしいヘルシーデザートまで、注目メニューをピックアップしました。 肉を楽しむ！ 数量限定ご褒美バーガー 黒毛和牛のパテ